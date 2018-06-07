Выпуск новостей за 14:00: Голодовка Кольченко. Антикоррупционный суд

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 14:00 – политзаключенный Александр Кольченко прекратил голодовку после недельного отказа от пищи, пленник терял сознание и похудел на 9 килограммов. Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суд, который Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Также в выпуске: Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 ранений из травматического оружия.



Умер известный украинский режиссер Кира Муратова.



В Черкасской области всем городом восстанавливают музыкальную школу, которая сгорела месяц назад из-за пожара.