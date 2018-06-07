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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 14:00: Голодування Кольченка. Антикорупційний суд

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 червня станом на 14:00 – кремлівський політв'язень Олександр Кольченко припинив голодування після тижневої відмови від їжі, бранець непритомнів і схуд на 9 кілограмів. Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд, який Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Також у випуску:

Стрілинина в Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень з травматичної зброї.

Померла відома українська режисерка Кіра Муратова.

На Черкащині усім містом відновлюють музичну школу, що згоріла місяць тому від пожежі.

Теги: Новини політики Верховна Рада Українці в полоні РФ Антикорупційний суд Випуск новин заручники
Джерело: 24 канал
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