Випуск новин за 14:00: Голодування Кольченка. Антикорупційний суд

У випуску новин за 7 червня станом на 14:00 – кремлівський політв'язень Олександр Кольченко припинив голодування після тижневої відмови від їжі, бранець непритомнів і схуд на 9 кілограмів. Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд, який Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Також у випуску: Стрілинина в Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень з травматичної зброї. Померла відома українська режисерка Кіра Муратова. На Черкащині усім містом відновлюють музичну школу, що згоріла місяць тому від пожежі.