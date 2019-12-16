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      Выпуск новостей за 14:00: "Интервью" Зеленского российскому ТВ. Скандал с Зозулей

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 14:00 – российский канал показал в эфире комментарий президента Владимира Зеленского, который ранее громко анонсировал, как полноценное интервью. Длилось полноценное интервью – аж одну минуту. В Испании разгорелся новый скандал вокруг украинца Романа Зозули. На этот раз футболиста назвали неонацистом и расистом.

      Также в выпуске:

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      Конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами на председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Согласно результатам, НАПК возглавит Новиков Александр.

      Двое украинских военных из-за обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе получили ранения.

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      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский
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