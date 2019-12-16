Випуск новин за 14:00: "Інтерв'ю" Зеленського російському ТБ. Скандал зі Зозулею

У випуску новин за 16 грудня станом на 14:00 – російський канал показав в ефірі коментар президента Володимира Зеленського, який раніше голосно анонсував, як повноцінне інтерв'ю. Тривало повноцінне інтерв'ю – аж одну хвилину. В Іспанії розгорівся новий скандал навколо українця Романа Зозулі. Цього разу футболіста назвали неонацистом та расистом.

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