Выпуск новостей за 14:00: Изменение названия УПЦ МП. Арест пленных моряков
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 14:00 – Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.
Также в выпуске:
Крымскому татарину Эдему Бекирову в СИЗО Крыма не оказывают медицинскую помощь.
Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
На сегодня запланирован очередной суд над Зайцевой и Дроновым.
Источник: 24 канал
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