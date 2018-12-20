Выпуск новостей за 14:00: Изменение названия УПЦ МП. Арест пленных моряков

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 14:00 – Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.

Также в выпуске: Крымскому татарину Эдему Бекирову в СИЗО Крыма не оказывают медицинскую помощь. Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ. На сегодня запланирован очередной суд над Зайцевой и Дроновым.