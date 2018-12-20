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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 14:00: Изменение названия УПЦ МП. Арест пленных моряков

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 14:00 – Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей четырех пленных моряков.

      Также в выпуске:

      Крымскому татарину Эдему Бекирову в СИЗО Крыма не оказывают медицинскую помощь.

      Пророссийские боевики за прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      На сегодня запланирован очередной суд над Зайцевой и Дроновым.

      Теги: УПЦ МП Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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