Випуск новин за 14:00: Зміна назви УПЦ МП. Арешт полонених моряків

У випуску новин за 20 грудня станом на 14:00 – Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків.

Також у випуску: Кримському татарину Едему Бекірову в СІЗО Криму не надають медичну допомогу. Проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На сьогодні запланований черговий суд над Зайцевою та Дроновим.