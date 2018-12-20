Випуск новин за 14:00: Зміна назви УПЦ МП. Арешт полонених моряків
У випуску новин за 20 грудня станом на 14:00 – Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків.
Також у випуску:
Кримському татарину Едему Бекірову в СІЗО Криму не надають медичну допомогу.
Проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
На сьогодні запланований черговий суд над Зайцевою та Дроновим.
Джерело: 24 канал
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