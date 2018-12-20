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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 14:00: Зміна назви УПЦ МП. Арешт полонених моряків

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 14:00 – Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою чотирьох полонених моряків.

      Також у випуску:

      Кримському татарину Едему Бекірову в СІЗО Криму не надають медичну допомогу.

      Проросійські бойовики минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      На сьогодні запланований черговий суд над Зайцевою та Дроновим.

      Теги: УПЦ МП Випуск новин Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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