Выпуск новостей за 14:00: Янукович поздравил Зеленского. Проигрыш штаба Порошенко

В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 14:00 – Зеленского успел поздравить экс-президент Янукович. Через своего представителя Виктор Федорович пожелал успехов в объединении Украины. Порошенко заявил, что выборы считает честными, а своему преемнику пообещал сначала помощь, а потом жесткую оппозицию. Также подчеркнул, что из политики уходить не собирается и будет отстаивать все реформы.

Также в выпуске: Мировые лидеры поздравили Владимира Зеленского с победой. Во время гонки наблюдатели организации "Опора" не зафиксировали фактов подкупа избирателей. Украинцы благодарят Петра Порошенко за пять лет правления.

Источник: 24 канал