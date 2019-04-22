Выпуск новостей за 14:00: Янукович поздравил Зеленского. Проигрыш штаба Порошенко
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 14:00 – Зеленского успел поздравить экс-президент Янукович. Через своего представителя Виктор Федорович пожелал успехов в объединении Украины. Порошенко заявил, что выборы считает честными, а своему преемнику пообещал сначала помощь, а потом жесткую оппозицию. Также подчеркнул, что из политики уходить не собирается и будет отстаивать все реформы.
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Источник: 24 канал
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