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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 14:00: Янукович привітав Зеленського. Програш штабу Порошенка

      Випуск новин 83 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 квітня станом на 14:00 – Зеленського встиг привітати екс-президент Янукович. Через свого представника Віктор Федорович побажав успіхів в об'єднанні України. Порошенко заявив, що вибори вважає чесними, а своєму наступникові пообіцяв спочатку допомогу, а потім жорстку опозицію. Також наголосив, що з політики йти не збирається і буде відстоювати всі реформи.

      Також у випуску:

      Світові лідери привітали Володимира Зеленського з перемогою.

      Під час перегонів спостерігачі організації "Опора" не зафіксували фактів підкупу виборців.

      Українці дякують Петру Порошенку за п'ять років правління.

       

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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