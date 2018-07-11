Выпуск новостей за 14:00: Эксперимент с "Молотом". Греция высылает российских дипломатов

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 14:00 – сегодня на Ровенском полигоне проведут следственный эксперимент с минометом "Молот". Планируют воссоздать события 6 июля, когда погибли три человека. Греция высылает из страны двух российских дипломатов из-за того, что те пытались подкупить местных чиновников.

Также в выпуске: В спальном районе Харькова произошла страшная авария, автомобиль и два мотоциклиста не разминулись на въезде во двор.



В Брюсселе лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО, одной из обсуждаемых тем будут отношения между Евросоюзом и США.



Пленника Кремля Романа Сущенко сегодня посетит адвокат Марк Фейгин.