Выпуск новостей за 14:00: Эксперимент с "Молотом". Греция высылает российских дипломатов
В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 14:00 – сегодня на Ровенском полигоне проведут следственный эксперимент с минометом "Молот". Планируют воссоздать события 6 июля, когда погибли три человека. Греция высылает из страны двух российских дипломатов из-за того, что те пытались подкупить местных чиновников.
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Источник: 24 канал
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