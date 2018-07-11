Випуск новин за 14:00: Експеримент з "Молотом". Греція висилає російських дипломатів
У випуску новин за 11 липня станом на 14:00 – сьогодні на Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент з мінометом"Молот". Планують відтворити події 6 липня, коли загинуло троє людей. Греція висилає з країни двох російських дипломатів через те, що ті намагалися підкупити місцевих чиновників.
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Джерело: 24 канал
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