Випуск новин за 14:00: Експеримент з "Молотом". Греція висилає російських дипломатів

У випуску новин за 11 липня станом на 14:00 – сьогодні на Рівненському полігоні проведуть слідчий експеримент з мінометом"Молот". Планують відтворити події 6 липня, коли загинуло троє людей. Греція висилає з країни двох російських дипломатів через те, що ті намагалися підкупити місцевих чиновників.

Також у випуску: У спальному районі Харкова сталася страшна аварія, легковик і двоє мотоциклістів не розминулися на в'їзді у подвір'я. У Брюсселі лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО, однією з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США. Бранця Кремля Романа Сущенка сьогодні відвідає адвокат Марк Фейгін.