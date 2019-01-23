Выпуск новостей за 14:00: Юбилей патриарха Филарета. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 14:00 – почетному патриарху Православной церкви Украины и бывшему главе Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету исполняется 90 лет. Из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах шести центральных и южных областей Украины ограничено движение тяжеловесных транспортных средств.
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Источник: 24 канал
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