Выпуск новостей за 14:00: Юбилей патриарха Филарета. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 14:00 – почетному патриарху Православной церкви Украины и бывшему главе Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету исполняется 90 лет. Из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах шести центральных и южных областей Украины ограничено движение тяжеловесных транспортных средств.

Также в выпуске: В Центральную избирательную комиссию 28 человек уже подали документы на участие в президентских выборах. Танкеры, загоревшиеся вблизи Керченского пролива, продолжают гореть. Во Франции продолжаются поиски самолета, в котором летел футболист Эмилиано Сала. Ниагарский водопад покрывается льдом.