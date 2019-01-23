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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 14:00: Ювілей патріарха Філарета. Негода в Україні

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 14:00 – почесному патріарху Православної церкви України та колишньому очільнику Української православної церкви Київського патріархату Філарету виповнюється 90 років. Через сильні снігопади та ожеледицю на дорогах шести центральних та південних областей України обмежено рух великовагових транспортних засобів.

      Також у випуску:

      До Центральної виборчої комісії 28 осіб вже подали документи на участь в президентських виборах.

      Танкери, які зайнялися поблизу Керченської протоки, продовжують горіти.

      У Франції продовжуються пошуки літака, в якому летів футболіст Еміліано Сала.

      Ніагарський водоспад вкривається кригою.

      Теги: Негода в Україні Випуск новин Філарет
      Джерело: 24 канал
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