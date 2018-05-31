Выпуск новостей за 14:00: Кольченко объявил голодовку. Протесты в Брюсселе

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 14:00 – незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. В Брюсселе началась акция на которой европейцев призывают бойкотировать финал Кубка мира по футболу, который состоится в России.

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Двое украинских защитников ранены, боевики 28 раз нарушали тишину на Донбассе.

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