Випуск новин за 14:00: Кольченко оголосив голодування. Протести у Брюсселі

У випуску новин за 31 травня станом на 14:00 – незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова. У Брюсселі розпочалась акція на якій європейців закликають бойкотувати фінал Кубку світу з футболу, який відбудеться у Росії.

Також у випуску: Українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже у липні. У Німеччині в поїзді, що йшов з Кельна на північ країни, чоловік напав з ножем на пасажирів, одна людина була вбита і ще двоє поранені. Двоє українських захисників поранені, бойовики 28 разів порушували тишу на Донбасі. У Сімферополі сьогодні судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха.