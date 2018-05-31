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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Випуск новин за 14:00: Кольченко оголосив голодування. Протести у Брюсселі

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 14:00 – незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова. У Брюсселі розпочалась акція на якій європейців закликають бойкотувати фінал Кубку світу з футболу, який відбудеться у Росії.

Також у випуску:

Українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже у липні.

У Німеччині в поїзді, що йшов з Кельна на північ країни, чоловік напав з ножем на пасажирів, одна людина була вбита і ще двоє поранені.

Двоє українських захисників поранені, бойовики 28 разів порушували тишу на Донбасі.

У Сімферополі сьогодні судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха.

Теги: Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов Випуск новин протести Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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