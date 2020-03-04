Выпуск новостей за 14:00: Контрабанда медицинских масок на Закарпатье. Погибшие в Сирии.
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 14:00 – большую партию медицинских масок незаконно пытались перевезти через границу в Румынию. Помешали этому закарпатские пограничники. Сами же контрабандисты сразу убежали. Армия Башара Асада вместе с российской авиацией в очередной раз атаковала провинцию Идлиб на севере Сирии. В результате бомбардировок погибли 12 гражданских.
Также в выпуске:
С подозрением на коронавирус в Украине госпитализировали еще 6 человек.
Обильные ливни накрыли Бразилию. Стихия вызвала мощные наводнения и оползни на юго-востоке страны. Погибли по меньшей мере 17 человек.
В Верховной Раде сегодня состоится внеочередное заседание по просьбе президента Владимира Зеленского.