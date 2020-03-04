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      Выпуск новостей за 14:00: Контрабанда медицинских масок на Закарпатье. Погибшие в Сирии.

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 14:00 – большую партию медицинских масок незаконно пытались перевезти через границу в Румынию. Помешали этому закарпатские пограничники. Сами же контрабандисты сразу убежали. Армия Башара Асада вместе с российской авиацией в очередной раз атаковала провинцию Идлиб на севере Сирии. В результате бомбардировок погибли 12 гражданских.

      Также в выпуске:

      С подозрением на коронавирус в Украине госпитализировали еще 6 человек.

      Обильные ливни накрыли Бразилию. Стихия вызвала мощные наводнения и оползни на юго-востоке страны. Погибли по меньшей мере 17 человек.

      В Верховной Раде сегодня состоится внеочередное заседание по просьбе президента Владимира Зеленского.

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      Теги: Новости Закарпатья Контрабанда Потери Жертвы Война в Сирии Выпуск новостей
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