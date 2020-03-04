Випуск новин за 14:00: Контрабанда медичних масок на Закарпатті. Загиблі у Сирії.

У випуску новин за 4 березня станом на 14:00 – велику партію медичних масок незаконно намагались перевезти через кордон до Румунії. Завадили цьому закарпатські прикордонники. Самі ж контрабандисти одразу втекли. Армія Башара Асада разом із російською авіацією вкотре атакувала провінцію Ідліб на півночі Сирії. Унаслідок бомбардувань загинули 12 цивільних.

Також у випуску: З підозрою на коронавірус в Україні госпіталізували ще 6 людей. Рясні зливи накрили Бразилію. Стихія спричинила потужні повені та зсуви ґрунту на південному сході країни. Загинуло щонайменше 17 людей. У Верховній Раді сьогодні відбудеться позачергове засідання на прохання президента Володимира Зеленського.