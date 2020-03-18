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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 14:00: Коронавирус у депутата Шахова. Испытания вакцины

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 14:00 – народный депутат Сергей Шахов заразился Covid-19. Об этом он лично сообщил в прямом эфире. Китайское правительство тем временем дало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.

      Также в выпуске

      Мининфраструктуры посчитали сколько резервному фонду понадобится денег, чтобы эвакуировать граждан Украины, которые намерены вернуться самолетом. Министерство предложило выделить из бюджета более чем 4 миллиона долларов.

      На передовой ситуация неспокойная, там вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки двое наших военных получили ранения.

      24 человека с подозрением на коронавирус госпитализировали во Львове. Среди них – дети. Одному – только три года, другому – 15.

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      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Верховная Рада Выпуск новостей
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