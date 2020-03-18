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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Коронавірус у депутата Шахова. Випробування вакцини

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 березня станом на 14:00 – народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі. Китайський уряд тим часом дав дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

      Також у випуску

      Мінінфраструктури порахували скільки в резервному фонду знадобиться грошей, аби евакуювати громадян України, які мають намір повернутися літаком. Міністерство запропонувало виділити з бюджету більш ніж 4 мільйони доларів.

      На передовій ситуація неспокійна, там унаслідок ворожих обстрілів минулої доби двоє наших військових зазнали поранень.

      24 людини із підозрою на коронавірус ушпиталили у Львові. Серед них — діти. Одній — тільки три роки, іншій – 15.

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      Теги: Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Коронавірус в Україні Випуск новин
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