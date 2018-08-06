Выпуск новостей за 14:00: Костенко вернется в Украину. Ликвидация интернатов
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 14:00 – пленник Кремля возвращается в Украину. Предварительно, Костенко будет в Киеве уже сегодня. В столице ему подготовили временное жилье, ведь до заключения он жил в Крыму и сейчас вернуться туда не может. В Украине до 2026 года планируют ликвидировать интернаты.
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Источник: 24 канал
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