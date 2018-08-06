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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 14:00: Костенко повернеться в Україну. Ліквадація інтернатів

Випуск новин 12

У випуску новин за 6 серпня станом на 14:00 – бранець Кремля повертається в Україну. Попередньо, Костенко буде у Києві вже сьогодні. У столиці йому підготували тимчасове житло, адже до ув'язнення він жив у Криму і зараз повернутися туди не може. В Україні до 2026 року планують ліквідувати інтернати.

Також у випуску:

В Іспанії затримали одного з лідерів російської мафії.

Після замаху на Мадуро у Венесуелі затримали 11 журналістів.

Доба на фронті: двоє поранених і 40 обстрілів. 

Теги: Діти і неповнолітні Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ Випуск новин
Джерело: 24 канал
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