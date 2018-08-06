Випуск новин за 14:00: Костенко повернеться в Україну. Ліквадація інтернатів

У випуску новин за 6 серпня станом на 14:00 – бранець Кремля повертається в Україну. Попередньо, Костенко буде у Києві вже сьогодні. У столиці йому підготували тимчасове житло, адже до ув'язнення він жив у Криму і зараз повернутися туди не може. В Україні до 2026 року планують ліквідувати інтернати.

Також у випуску: В Іспанії затримали одного з лідерів російської мафії. Після замаху на Мадуро у Венесуелі затримали 11 журналістів. Доба на фронті: двоє поранених і 40 обстрілів.