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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 14:00: Крымчанин Костенко вышел на свободу. Отравление в лагере

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 14:00 – в России вышел на свободу крымчанин Александр Костенко, который отсидел ни за что 3,5 года. Девочка, которая отравилась в лагере "Славутич", 30-й день находится в коме.

Также в выпуске:

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Гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание в Бучанской колонии, обратился к Путину. Просит обменять его на одного из украинских политзаключенных.

В Бердянске суд назначил 60 суток ареста подозреваемому в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".

Теги: Украина – Россия отравление Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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