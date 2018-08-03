Выпуск новостей за 14:00: Крымчанин Костенко вышел на свободу. Отравление в лагере

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 14:00 – в России вышел на свободу крымчанин Александр Костенко, который отсидел ни за что 3,5 года. Девочка, которая отравилась в лагере "Славутич", 30-й день находится в коме.

Также в выпуске: Количество отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83 человек.



В городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, при мониторинговом визите у 10 воспитанников обнаружили следы избиения и крови на одежде. Еще 3 детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.



Гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание в Бучанской колонии, обратился к Путину. Просит обменять его на одного из украинских политзаключенных.



В Бердянске суд назначил 60 суток ареста подозреваемому в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".