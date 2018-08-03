Випуск новин за 14:00: Кримчанин Костенко вийшов на свободу. Отруєння у таборі

У випуску новин за 3 серпня станом на 14:00 – у Росії вийшов на свободу кримчанин Олександр Костенко, який відсидів ні за що 3,5 роки. Дівчинка, яка отруїлася у таборі "Славутич", 30-й день перебуває у комі.

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Кількість отруєних шаурмою у Києві зросла до 83 осіб.

У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

Громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання в Бучанській колонії, звернувся до Путіна. Просить обміняти його на одного з українських політв'язнів.

У Бердянську суд призначив 60 діб арешт підозрюваному у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".