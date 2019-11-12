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      Выпуск новостей за 14:00: Курьезы на заседании Рады. Подозрение Букину

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 14:00 – Рада одобрила ликвидацию "площадок Яценко" – сервис, который за деньги пересылал данные оценщика в Единую базу Фонда госимущества. Между тем депутат от "Голоса" Юрчишин эпично пошутил над Яценко. НАБУ объявило подозрение гендиректору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину, ему инкриминируют в вину недекларировании доходов.

      Также в выпуске:

      НАБУ объявило подозрение гендиректору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину, ему инкриминируют в вину недекларировании доходов.

      Украинская армия получила на вооружение первые 100 серийных ракет "Ольха".

      В Ростове-на-Дону суд объявил приговор шестерым крымским татарам по так называемому делу "Хизб ут Тахрир".

      blog_ava
      Мы так не договаривались, – Пристайко об особом статусе Донбасса и требованиях России
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      Теги: Верховная Рада Яценко Антон Владимирович Партия Голос НАБУ Павел Букин Выпуск новостей
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