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      Випуск новин за 14:00: Курйози на засіданні Ради. Підозра Букіну

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – Рада схвалила ліквідацію "майданчиків Яценка" – сервіс, який за гроші пересилав дані оцінювача до Єдиної бази Фонду держмайна. Натомість депутат від "Голосу" Юрчишин епічно пожартував з Яценка. НАБУ оголосило підозру гендиректору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну, йому закидають недекларування статків.

      Також у випуску:

      НАБУ оголосило підозру гендиректору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну, йому закидають недекларування статків.

      Українська армія отримала на озброєння перші 100 серійних ракет "ВІльха".

      У Ростові-на-Дону суд оголосив вирок шістьом кримським татарам у так званій справі "Хізб ут Тахрір".

      blog_ava
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      Теги: НАБУ Верховна Рада Випуск новин Павло Букін Партія Голос Яценко Антон Володимирович
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