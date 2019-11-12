Випуск новин за 14:00: Курйози на засіданні Ради. Підозра Букіну
У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – Рада схвалила ліквідацію "майданчиків Яценка" – сервіс, який за гроші пересилав дані оцінювача до Єдиної бази Фонду держмайна. Натомість депутат від "Голосу" Юрчишин епічно пожартував з Яценка. НАБУ оголосило підозру гендиректору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну, йому закидають недекларування статків.
Також у випуску:
НАБУ оголосило підозру гендиректору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну, йому закидають недекларування статків.
Українська армія отримала на озброєння перші 100 серійних ракет "ВІльха".
У Ростові-на-Дону суд оголосив вирок шістьом кримським татарам у так званій справі "Хізб ут Тахрір".
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