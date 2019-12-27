Выпуск новостей за 14:00: Лавина накрыла лыжников в Альпах. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 14:00 – в швейцарских Альпах лавина накрыла группу лыжников. Произошло все на курорте Андерматт неподалеку от Цюриха. 17 обстрелов и один раненный – такими были минувшие сутки на фронте. Горячее всего было в районе Водяного, Лебединского, Новгородского, Майского и Шумов.

Также в выпуске: Украина впервые оштрафовала авиаперевозчика за незаконный полет над Крымом. Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности Ирину Венедиктову. В Казахстане разбился самолет с сотней человек на борту. Погибших, по информации на данный момент, 12, более 30 человек – ранены.