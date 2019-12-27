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      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 14:00: Лавина накрыла лыжников в Альпах. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 14:00 – в швейцарских Альпах лавина накрыла группу лыжников. Произошло все на курорте Андерматт неподалеку от Цюриха. 17 обстрелов и один раненный – такими были минувшие сутки на фронте. Горячее всего было в районе Водяного, Лебединского, Новгородского, Майского и Шумов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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