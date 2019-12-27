Випуск новин за 14:00: Лавина накрила лижників в Альпах. Обстріли на фронті

У випуску новин за 27 грудня станом на 14:00 – у швейцарських Альпах лавина накрила групу лижників. Сталося все на курорті Андерматт неподалік Цюриха. 17 обстрілів за добу та один поранений – такою була минула доба на фронті. Найгарячіше було в районі Водяного, Лебединського, Новгородського, Травневого та Шумів.

Також у випуску: Україна вперше оштрафувала авіаперевізника за незаконний політ над Кримом. Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову. У Казахстані розбився літак із сотнею людей на борту. Загиблих наразі щонайменше 12, ще понад 30 людей – поранені.