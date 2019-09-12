Выпуск новостей за 14:00: Массовые пожары в Украине. Плантации конопли на Прикарпатье

В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 14:00 – Черниговская область больше всего страдает от пожаров в полях, лесах и торфяниках. Правоохранители на Прикарпатье обнаружили рекордные насаждения конопли – четыре гектара, 90 тысяч кустов.

Также в выпуске: Украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против России в Европейский суд по правам человека. После операции на сердце освобожденного из российского плена Эдема Бекирова перевели в отделение интенсивной терапии. На Донбассе обострение. За последние сутки боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска. Двое наших защитников погибли, один тяжело ранен.

Источник: 24 канал