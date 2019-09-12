Выпуск новостей за 14:00: Массовые пожары в Украине. Плантации конопли на Прикарпатье
В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 14:00 – Черниговская область больше всего страдает от пожаров в полях, лесах и торфяниках. Правоохранители на Прикарпатье обнаружили рекордные насаждения конопли – четыре гектара, 90 тысяч кустов.
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Источник: 24 канал
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