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      Выпуск новостей за 14:00: Массовые пожары в Украине. Плантации конопли на Прикарпатье

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 14:00 – Черниговская область больше всего страдает от пожаров в полях, лесах и торфяниках. Правоохранители на Прикарпатье обнаружили рекордные насаждения конопли – четыре гектара, 90 тысяч кустов.

      Также в выпуске:

      Украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против России в Европейский суд по правам человека.

      После операции на сердце освобожденного из российского плена Эдема Бекирова перевели в отделение интенсивной терапии.

      На Донбассе обострение. За последние сутки боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска. Двое наших защитников погибли, один тяжело ранен.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Пожар Полиция
      Источник: 24 канал
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