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      Випуск новин за 14:00: Масові пожежі в Україні. Плантації конопель на Прикарпатті

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 вересня станом на 14:00 – Чернігівська область чи не найбільше потерпає від пожеж у полях, лісах і торф'яниках. Правоохоронці на Прикарпатті виявили рекордні насадження конопель – чотири гектари, 90 тисяч кущів.

      Також у випуску:

      Український політв'язень Кремля Володимир Балух планує подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.

      Після операції на серці звільненого з російського полону Едема Бекірова перевели у відділення інтенсивної терапії.

      На Донбасі загострення. За останню добу бойовики 18 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Двоє наших захисників загинули, один важко поранений.

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      Теги: Поліція Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
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