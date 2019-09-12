Випуск новин за 14:00: Масові пожежі в Україні. Плантації конопель на Прикарпатті

У випуску новин за 12 вересня станом на 14:00 – Чернігівська область чи не найбільше потерпає від пожеж у полях, лісах і торф'яниках. Правоохоронці на Прикарпатті виявили рекордні насадження конопель – чотири гектари, 90 тисяч кущів.

Також у випуску: Український політв'язень Кремля Володимир Балух планує подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Після операції на серці звільненого з російського полону Едема Бекірова перевели у відділення інтенсивної терапії. На Донбасі загострення. За останню добу бойовики 18 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Двоє наших захисників загинули, один важко поранений.

Джерело: 24 канал