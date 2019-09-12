Випуск новин за 14:00: Масові пожежі в Україні. Плантації конопель на Прикарпатті
У випуску новин за 12 вересня станом на 14:00 – Чернігівська область чи не найбільше потерпає від пожеж у полях, лісах і торф'яниках. Правоохоронці на Прикарпатті виявили рекордні насадження конопель – чотири гектари, 90 тисяч кущів.
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Джерело: 24 канал
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