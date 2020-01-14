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      Выпуск новостей за 14:00: Митинг под Верховной Радой. Лавина в Пакистане

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 14:00 – под парламентом возобновились акции протеста против открытия рынка земли. Несколько сотен аграриев заблокировали улицы Грушевского и Шелковичную, в правительственном квартале. В Пакистане в результате лавины пострадали почти 60 человек. Там от непогоды страдает один из самых военно-напряженных регионов мира – Кашмир.

      Также в выпуске:

      Полиция открыла уголовное производство по факту прорыва теплопровода в Киеве. Кипятком залило торговый центр и улицу. Пострадали люди.

      На Донетчине сгорел волонтерский пункт парамедиков "Ангелов Тайры", расположенный в районе Широкина. В помещении выгорели волонтерские медикаменты, оборудование и личные вещи. Один из волонтеров получил ожоги.

      В Китае автобус с пассажирами провалился под асфальт. Погибли шесть человек, еще 16 получили травмы. Асфальт обвалился под землю в месте, где раньше была выгребная яма. Теперь там воронка диаметром примерно десять метров.

      14 января – тройной праздник: Василия, Обрезание Господне и Старый Новый год
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      Теги: Выпуск новостей Стихийный бедствия Протесты Пакистан Верховная Рада
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