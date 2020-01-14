Випуск новин за 14:00: Мітинг під Верховною Радою. Лавина у Пакистані

У випуску новин за 14 січня станом на 14:00 – під парламентом відновилися акції протесту проти відкриття ринку землі. Кілька сотень аграріїв заблокували вулиці Грушевського та Шовковичну, що в урядовому кварталі. У Пакистані внаслідок лавини постраждали майже 60 людей. Там від негоди потерпає один із найбільш військово-напружених регіонів світу – Кашмір.

Також у випуску: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву теплопроводу у Києві. Окропом залило торговий центр та вулицю. Постраждали люди. На Донеччині згорів волонтерський пункт парамедиків "Ангелів Тайри", розташований у районі Широкиного. У приміщенні вигоріли волонтерські медикаменти, обладнання та особисті речі. Один із волонтерів отримав опіки. У Китаї автобус із пасажирами провалився просто під асфальт. Загинули шестеро людей, ще 16 отримали травми. Асфальт обвалився під землю в місці, де раніше була вигрібна яма. Тепер там вирва діаметром приблизно десять метрів.