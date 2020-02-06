Выпуск новостей за 14:00: Митинг против рынка земли. Циклон Петра в Украине
В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 14:00 – Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект о рынке земли. Однако, аграрии недовольны внесенными изменениями, поэтому вышли на протесты под зданием парламента. В Украине продолжает бушевать непогода. Циклон Петра охватил центр, восток и юг страны, и нанес немалые убытки.
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