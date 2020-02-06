16:05
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      Выпуск новостей за 14:00: Митинг против рынка земли. Циклон Петра в Украине

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 14:00 – Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект о рынке земли. Однако, аграрии недовольны внесенными изменениями, поэтому вышли на протесты под зданием парламента. В Украине продолжает бушевать непогода. Циклон Петра охватил центр, восток и юг страны, и нанес немалые убытки.

      Также в выпуске:

      Громкие оговорки и опровержения украинских политиков.

      Двух украинцев проверяют на коронавирус, а у 11 других – болезнь не подтвердилась. Об этом заявил глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

      На японском круизном лайнере, где обнаружили коронавирус, находятся 25 украинцев.

      Елена Зеленская празднует день рождения: что известно о первой леди Украины
      сегодня
      22463
      Теги: Рынок земли Верховная Рада Непогода в Украине Погода Протесты Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:15 Обыски на 1+1: Зеленский только выиграет от этого
      Анна Маляр 99
      сегодня , 14:30 Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского
      Інна Жолобович 1102
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      67
      сегодня , 14:00 Угроза для страны. Почему Зеленский может уволить Богдана
      Юрій Бутусов 522
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук