Випуск новин за 14:00: Мітинг проти ринку землі. Циклон Петра в Україні

У випуску новин за 6 лютого станом на 14:00 – Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт про ринок землі. Однак, аграрії незадоволені внесеними змінами, тому вийшли на протести під будівлею парламенту. В Україні продовжує вирувати негода. Циклон Петра охопив центр, схід та південь країни, і завдав чималих збитків.

Також у випуску: Гучні обмовки і спростування українських політиків. Двох українців перевіряють на коронавірус, а в 11 інших – недуга не підтвердилась. Про це заявив очільник Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський. На японському круїзному лайнері, де виявили коронавірус, перебувають 25 українців.