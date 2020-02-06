Випуск новин за 14:00: Мітинг проти ринку землі. Циклон Петра в Україні
У випуску новин за 6 лютого станом на 14:00 – Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт про ринок землі. Однак, аграрії незадоволені внесеними змінами, тому вийшли на протести під будівлею парламенту. В Україні продовжує вирувати негода. Циклон Петра охопив центр, схід та південь країни, і завдав чималих збитків.
Також у випуску:
Гучні обмовки і спростування українських політиків.
Двох українців перевіряють на коронавірус, а в 11 інших – недуга не підтвердилась. Про це заявив очільник Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський.
На японському круїзному лайнері, де виявили коронавірус, перебувають 25 українців.
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