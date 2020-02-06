16:00
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020

      Випуск новин за 14:00: Мітинг проти ринку землі. Циклон Петра в Україні

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 14:00 – Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт про ринок землі. Однак, аграрії незадоволені внесеними змінами, тому вийшли на протести під будівлею парламенту. В Україні продовжує вирувати негода. Циклон Петра охопив центр, схід та південь країни, і завдав чималих збитків.

      Також у випуску:

      Гучні обмовки і спростування українських політиків.

      Двох українців перевіряють на коронавірус, а в 11 інших – недуга не підтвердилась. Про це заявив очільник Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський.

      На японському круїзному лайнері, де виявили коронавірус, перебувають 25 українців.

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      51374
      Теги: Верховна Рада Погода Негода в Україні Ринок землі Протести Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:15 Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього
      Анна Маляр 330
      сьогодні , 14:30 Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського
      Інна Жолобович 3358
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      906
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      573
      сьогодні , 14:00 Загроза для країни. Чому Зеленський може звільнити Богдана
      Юрій Бутусов 1476
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук