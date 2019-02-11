Выпуск новостей за 14:00: Митинг за несуществующего кандидата. Заблудившиеся лыжники в Карпатах

В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 14:00 – в Одессе и Киеве пранкеры собрали сотни людей на митинг за несуществующего кандидата. В Карпатах нашли трех заблудившихся лыжников из Одессы: две женщины 44 лет и мужчина 55 лет.

Также в выпуске: Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вручили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сторонники Супрун собрались на акцию поддержки под зданием суда. Минюст обжалует отстранение с поста исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. В Украину идет незначительное похолодание, синоптики советуют туристам быть осмотрительными во время путешествий на высоты.