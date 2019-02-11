Випуск новин за 14:00: Мітинг за неіснуючого кандидата. Заблукалі лижники у Карпатах
У випуску новин за 11 лютого станом на 14:00 – в Одесі та Києві пранкери зібрали сотні людей на мітинг за неіснуючого кандидата. У Карпатах знайшли трьох заблукалих лижників з Одеси: двоє жінок по 44 роки та чоловік 55 років.
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Джерело: 24 канал
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