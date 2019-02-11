Випуск новин за 14:00: Мітинг за неіснуючого кандидата. Заблукалі лижники у Карпатах

У випуску новин за 11 лютого станом на 14:00 – в Одесі та Києві пранкери зібрали сотні людей на мітинг за неіснуючого кандидата. У Карпатах знайшли трьох заблукалих лижників з Одеси: двоє жінок по 44 роки та чоловік 55 років.

Також у випуску: Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Прихильники Супрун зібралися на акцію підтримки під будівлею суду. Мін'юст оскаржує відсторонення з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. В Україну йде незначне похолодання, синоптики радять туристам бути обачними під час подорожей на висоти.