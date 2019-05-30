Выпуск новостей за 14:00: Мюллер заявил об отставке. Трагедия на Ровненщине
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 14:00 – спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался делом о вмешательстве России в американские выборы, заявил, что уходит в отставку. На Ровненщине упал и загорелся военный вертолет Ми-8, погибли четверо членов экипажа. На Львовщине объявили День траура, а за расследование дела взялись следователи ГБР и военная прокуратура.
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Источник: 24 канал
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