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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
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      Выпуск новостей за 14:00: Мюллер заявил об отставке. Трагедия на Ровненщине

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 14:00 – спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался делом о вмешательстве России в американские выборы, заявил, что уходит в отставку. На Ровненщине упал и загорелся военный вертолет Ми-8, погибли четверо членов экипажа. На Львовщине объявили День траура, а за расследование дела взялись следователи ГБР и военная прокуратура.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку.

      В Будапеште перевернулся прогулочный катер украинского производства.

      Huawei – в черном списке многих крупных компаний США.

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      Теги: Новости США Жертвы Крушение Ми-8 в Ровенской области Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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