Випуск новин за 14:00: Мюллер заявив про відставку. Трагедія на Рівненщині

У випуску новин за 30 травня станом на 14:00 – спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався справою про втручання Росії в американські вибори, заявив, що йде у відставку. На Рівненщині впав і загорівся військовий вертоліт Мі-8, загинули четверо членів екіпажу. На Львівщині оголосили День жалоби, а за розслідування справи вже взялися слідчі ДБР та військова прокуратура.

Також у випуску: Верховна Рада відмовилася відправляти Гройсмана у відставку. У Будапешті перекинувся прогулянковий катер українського виробництва. Huawei – у чорному списку багатьох великих компаній США.

Джерело: 24 канал