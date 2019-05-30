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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Випуск новин за 14:00: Мюллер заявив про відставку. Трагедія на Рівненщині

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 14:00 – спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався справою про втручання Росії в американські вибори, заявив, що йде у відставку. На Рівненщині впав і загорівся військовий вертоліт Мі-8, загинули четверо членів екіпажу. На Львівщині оголосили День жалоби, а за розслідування справи вже взялися слідчі ДБР та військова прокуратура.

      Також у випуску:

      Верховна Рада відмовилася відправляти Гройсмана у відставку.

      У Будапешті перекинувся прогулянковий катер українського виробництва.

      Huawei – у чорному списку багатьох великих компаній США.

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      Теги: Новини США Жертви Випуск новин Катастрофа Мі-8 на Рівненщині
      Джерело: 24 канал
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