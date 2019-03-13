Выпуск новостей за 14:00: НАБУ в расследовании Bihus.info. Легализация каннабиса

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 14:00 – НАБУ опровергает обвинения в пособничестве коррупционным схемам в "Укроборонпроме". Нужное количество голосов в 25 тысяч набрала петиция за легализацию каннабиса. Теперь ее должен рассмотреть комитет парламента.

Также в выпуске: Полу Манафорту объявят очередной приговор в Вашингтоне. В Харькове малолетние напали на мужчину. Причиной пожара в лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей, стал включенный электрокипятильник.