Выпуск новостей за 14:00: НАБУ в расследовании Bihus.info. Легализация каннабиса
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 14:00 – НАБУ опровергает обвинения в пособничестве коррупционным схемам в "Укроборонпроме". Нужное количество голосов в 25 тысяч набрала петиция за легализацию каннабиса. Теперь ее должен рассмотреть комитет парламента.
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Источник: 24 канал
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