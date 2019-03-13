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      Выпуск новостей за 14:00: НАБУ в расследовании Bihus.info. Легализация каннабиса

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 14:00 – НАБУ опровергает обвинения в пособничестве коррупционным схемам в "Укроборонпроме". Нужное количество голосов в 25 тысяч набрала петиция за легализацию каннабиса. Теперь ее должен рассмотреть комитет парламента.

      Также в выпуске:

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      В Харькове малолетние напали на мужчину.

      Причиной пожара в лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей, стал включенный электрокипятильник.

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      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме НАБУ медицинский каннабис Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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