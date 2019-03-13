Випуск новин за 14:00: НАБУ в розслідуванні Bihus.info. Легалізацію канабісу

У випуску новин за 13 березня станом на 14:00 – НАБУ спростовує звинувачення у пособництві корупційним схемам в "Укроборонпромі". Потрібну кількість голосів у 25 тисяч набрала петиція за легалізацію канабісу. Тепер її має розглянути комітет парламенту.

Також у випуску: Полу Манафорту виголосять черговий вирок у Вашингтоні. У Харкові малолітні напали на чоловіка. Причиною пожежі в таборі "Вікторія", внаслідок якої загинуло троє дітей, став увімкнений електрокип'ятильник.