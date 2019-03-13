Випуск новин за 14:00: НАБУ в розслідуванні Bihus.info. Легалізацію канабісу
У випуску новин за 13 березня станом на 14:00 – НАБУ спростовує звинувачення у пособництві корупційним схемам в "Укроборонпромі". Потрібну кількість голосів у 25 тисяч набрала петиція за легалізацію канабісу. Тепер її має розглянути комітет парламенту.
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Джерело: 24 канал
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