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      Выпуск новостей за 14:00: Начало отопительного сезона. Отсрочка Brexit

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 14:00 – отопительный сезон в Украине официально начался. В Минрегионе сообщили, что социальный фонд подключен во всех областях. Выход Великобритании из Евросоюза отложили до 31 января. Такое решение приняли в Брюсселе.

      Также в выпуске:

      Соратник Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль.

      Калифорнию охватили масштабные пожары.

      Полк "Азов" пришел в Министерство иностранных дел.

      blog_ava
      В Украине отопительный период начался во всех областях: где все еще существуют проблемы
      сегодня
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      Теги: Отопительный сезон Brexit Выпуск новостей
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