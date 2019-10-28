Выпуск новостей за 14:00: Начало отопительного сезона. Отсрочка Brexit
В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 14:00 – отопительный сезон в Украине официально начался. В Минрегионе сообщили, что социальный фонд подключен во всех областях. Выход Великобритании из Евросоюза отложили до 31 января. Такое решение приняли в Брюсселе.
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