Выпуск новостей за 14:00: Начало отопительного сезона. Отсрочка Brexit

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 14:00 – отопительный сезон в Украине официально начался. В Минрегионе сообщили, что социальный фонд подключен во всех областях. Выход Великобритании из Евросоюза отложили до 31 января. Такое решение приняли в Брюсселе.

Также в выпуске: Соратник Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль. Калифорнию охватили масштабные пожары. Полк "Азов" пришел в Министерство иностранных дел.