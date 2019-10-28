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      Випуск новин за 14:00: Початок опалювального сезону. Відтермінування Brexit

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 жовтня станом на 14:00 – опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався. У Мінрегіоні повідомили, що соціальний фонд підключений у всіх областях. Вихід Британії з Євросоюзу відстрочили до 31 січня. Таке рішення ухвалили у Брюсселі.

      Також у випуску:

      Соратник Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль.

      Каліфорнію охопили масштабні пожежі.

      Полк "Азов" прийшов до Міністерства закордонних справ.

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      Теги: Випуск новин Brexit Опалювальний сезон
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