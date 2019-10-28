Випуск новин за 14:00: Початок опалювального сезону. Відтермінування Brexit

У випуску новин за 28 жовтня станом на 14:00 – опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався. У Мінрегіоні повідомили, що соціальний фонд підключений у всіх областях. Вихід Британії з Євросоюзу відстрочили до 31 січня. Таке рішення ухвалили у Брюсселі.

Також у випуску: Соратник Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль. Каліфорнію охопили масштабні пожежі. Полк "Азов" прийшов до Міністерства закордонних справ.