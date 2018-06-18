Выпуск новостей за 14:00: Нападение на военного. Задержание крымской татарки
В выпуске новостей за 18 июня по состоянию на 14:00 – в Мариуполе охрана кафе напала на военного, который требовал меню на украинском языке. В Крыму российские оккупанты задержали крымскую татарку за переписку со своим мужем.
Также в выпуске:
Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которую не пустили к украинским пленникам, выдвинула россиянам ультиматум.
Совет ЕС продлил на год запрет на инвестиции в Крым.
За прошедшие сутки на фронте оккупанты открывали огонь из минометов, один украинский защитник ранен.
Источник: 24 канал
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