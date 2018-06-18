Выпуск новостей за 14:00: Нападение на военного. Задержание крымской татарки

В выпуске новостей за 18 июня по состоянию на 14:00 – в Мариуполе охрана кафе напала на военного, который требовал меню на украинском языке. В Крыму российские оккупанты задержали крымскую татарку за переписку со своим мужем.

Также в выпуске: Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которую не пустили к украинским пленникам, выдвинула россиянам ультиматум. Совет ЕС продлил на год запрет на инвестиции в Крым. За прошедшие сутки на фронте оккупанты открывали огонь из минометов, один украинский защитник ранен.