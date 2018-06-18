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Випуск новин за 14:00: Напад на військового. Затримання кримської татарки

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 червня станом на 14:00 – у Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою. В Криму російські окупанти затримали кримську татарку за переписку зі своїм чоловіком.

Також у випуску:

Український омбудсмен Людмила Денісова, яку не пустили до українських бранців, висунула росіянам ультиматум.

Рада ЄС продовжила на рік заборону на інвестиції в Крим.

Минулої доби на фронті окупанти відкрили вогонь з мінометів, одного українського захисника поранено.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Криму Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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