Выпуск новостей за 14:00: Нападения на чиновников. Увольнение Вятровича

В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 14:00 – в Запорожской области из автомата расстреляли заместителя председателя территориальной общины. А в Киеве избили заместителя главы городской администрации. Кабинет министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который возглавлял ведомство с 2014 года.

Также в выпуске: На заседании Верховная Рада разгрузила Антикоррупционный суд и отказались отменить закон об импичменте президента. Впервые в Украине суд запретил использовать животных в стационарном цирке в Одессе. На передовой один военный погиб, еще двое – ранены.

Источник: 24 канал