Выпуск новостей за 14:00: Нападения на чиновников. Увольнение Вятровича
В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 14:00 – в Запорожской области из автомата расстреляли заместителя председателя территориальной общины. А в Киеве избили заместителя главы городской администрации. Кабинет министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который возглавлял ведомство с 2014 года.
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Источник: 24 канал
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