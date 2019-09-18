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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 14:00: Напади на чиновників. Звільнення В'ятровича

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 вересня станом на 14:00 – у Запорізькій області з автомата розстріляли заступника голови територіальної громади. А у Києві побили заступника голови міської адміністрації. Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який очолював відомство з 2014 року.

      Також у випуску:

      На засіданні Верховна Рада розвантажила Антикорупційний суд і відмовилися скасувати закон про імпічмент президента.

      Уперше в Україні суд заборонив використовувати тварин у стаціонарному цирку в Одесі.

      На передовій один військовий загинув, ще двоє – поранені.

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Кримінальні новини Володимир В'ятрович
      Джерело: 24 канал
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