Випуск новин за 14:00: Напади на чиновників. Звільнення В'ятровича

У випуску новин за 18 вересня станом на 14:00 – у Запорізькій області з автомата розстріляли заступника голови територіальної громади. А у Києві побили заступника голови міської адміністрації. Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який очолював відомство з 2014 року.

Також у випуску: На засіданні Верховна Рада розвантажила Антикорупційний суд і відмовилися скасувати закон про імпічмент президента. Уперше в Україні суд заборонив використовувати тварин у стаціонарному цирку в Одесі. На передовій один військовий загинув, ще двоє – поранені.

Джерело: 24 канал