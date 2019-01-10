Выпуск новостей за 14:00: назначение председателя правления "Укрзализныци". Протесты во Франции

В выпуске новостей за 10 января состоянию на 14:00 – Кабмин назначил Евгения Кравцова председателем правления "Укрзализныци". Правительство Франции заявило, что протесты "желтых жилетов" поддерживают российскую пропаганду.

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