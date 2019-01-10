Выпуск новостей за 14:00: назначение председателя правления "Укрзализныци". Протесты во Франции
В выпуске новостей за 10 января состоянию на 14:00 – Кабмин назначил Евгения Кравцова председателем правления "Укрзализныци". Правительство Франции заявило, что протесты "желтых жилетов" поддерживают российскую пропаганду.
Также в выпуске:
Турист, который еще на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь.
Морозы, метели и гололед с сегодняшнего дня накроют Украину, их из Европы принес циклон Бенджамин.
Украинцы в Лондоне организовали акцию протеста "Путин убивает", чтобы привлечь внимание к войне на Донбассе.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии