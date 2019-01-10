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      Выпуск новостей за 14:00: назначение председателя правления "Укрзализныци". Протесты во Франции

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января состоянию на 14:00 – Кабмин назначил Евгения Кравцова председателем правления "Укрзализныци". Правительство Франции заявило, что протесты "желтых жилетов" поддерживают российскую пропаганду.

      Также в выпуске:

      Турист, который еще на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь.

      Морозы, метели и гололед с сегодняшнего дня накроют Украину, их из Европы принес циклон Бенджамин.

      Украинцы в Лондоне организовали акцию протеста "Путин убивает", чтобы привлечь внимание к войне на Донбассе.

      Теги: Укрзализниця Протесты "желтых жилетов" Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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