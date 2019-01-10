Випуск новин за 14:00: Призначення голови правління "Укрзалізниці". Протести "жовтих жилетів"
У випуску новин за 10 січня станом на 14:00 – Кабмін призначив Євгена Кравцова головою правління "Укрзалізниці". Уряд Франції заявив, що протести "жовтих жилетів" підтримують російську пропаганду.
Також у випуску:
Турист, який ще на Святвечір загубився у Карпатах, вийшов на зв'язок.
Морози, хуртовини та ожеледь відсьогодні накриють Україну, їх з Європи приніс циклон Бенджамін.
Українці у Лондоні організували акцію протесту "Путін вбиває", аби привернути увагу до війни на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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