Выпуск новостей за 14:00: Непогода в Европе. Заключение информатора боевиков

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 14:00 – в Европе бушует непогода, за последнюю неделю там погибло уже 13 человек. Снег засыпал Словакию, Германию и даже Грецию, сотни жителей Австрии не могут выйти за пределы своих дворов. Тернопольский суд отправил за решетку на четыре с половиной года жителя Рубежного, который был информатором оккупантов в Луганской области.

Также в выпуске: Украинские военные ночью уничтожили беспилотник у одного из военных объектов. Дональд Трамп выступил с историческим обращением к американцам из овальной залы. Боевой корабль Северного флота России вошел в Черное море.