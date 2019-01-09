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      Выпуск новостей за 14:00: Непогода в Европе. Заключение информатора боевиков

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 14:00 – в Европе бушует непогода, за последнюю неделю там погибло уже 13 человек. Снег засыпал Словакию, Германию и даже Грецию, сотни жителей Австрии не могут выйти за пределы своих дворов. Тернопольский суд отправил за решетку на четыре с половиной года жителя Рубежного, который был информатором оккупантов в Луганской области.

      Также в выпуске:

      Украинские военные ночью уничтожили беспилотник у одного из военных объектов.

      Дональд Трамп выступил с историческим обращением к американцам из овальной залы.

      Боевой корабль Северного флота России вошел в Черное море.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Луганска Погода Тернополь
      Источник: 24 канал
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