Випуск новин за 14:00: Негода в Європі. Ув'язнення інформатора бойовиків

У випуску новин за 9 січня станом на 14:00 – у Європі вирує негода, за останній тиждень там загинуло вже 13 людей. Сніг засипав Словаччину, Німеччину та навіть Грецію, сотні жителів Австрії не можуть вийти за межі своїх подвір'їв. Тернопільський суд відправив за ґрати на чотири з половиною роки жителя Рубіжного, який був інформатором окупантів у Луганській області.

Також у випуску: Українські військові вночі знищили дрон біля одного з військових об'єктів. Дональд Трамп виступив з історичним зверненням до американців із овальної зали. Бойовий корабель Північного флоту Росії увійшов у Чорне море.