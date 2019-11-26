Выпуск новостей за 14:00: Новые банкноты. Реабилитация Кулебы
В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 14:00 Национальный банк презентовал новые монеты и купюры. Они более защищены от подделок, удобнее в расчете и экономнее в производстве. Реабилитация "детского" омбудсмена Николая Кулебы после ДТП может длиться более года. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.
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Реабилитация "детского" омбудсмена Николая Кулебы после ДТП может длиться более года. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.