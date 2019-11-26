Выпуск новостей за 14:00: Новые банкноты. Реабилитация Кулебы

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 14:00 Национальный банк презентовал новые монеты и купюры. Они более защищены от подделок, удобнее в расчете и экономнее в производстве. Реабилитация "детского" омбудсмена Николая Кулебы после ДТП может длиться более года. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

Также в выпуске: В Албании произошло землетрясение. Уже известно минимум о более 300 пострадавших и 6 погибших. Снять депутатскую неприкосновенность с Софии Федыны за угрозы Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое обращение в Генпрокуратуру направили из Государственного бюро расследований. Реабилитация "детского" омбудсмена Николая Кулебы после ДТП может длиться более года. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.