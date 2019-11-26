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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Новые банкноты. Реабилитация Кулебы

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 14:00 Национальный банк презентовал новые монеты и купюры. Они более защищены от подделок, удобнее в расчете и экономнее в производстве. Реабилитация "детского" омбудсмена Николая Кулебы после ДТП может длиться более года. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

      Также в выпуске:

      В Албании произошло землетрясение. Уже известно минимум о более 300 пострадавших и 6 погибших.

      Снять депутатскую неприкосновенность с Софии Федыны за угрозы Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое обращение в Генпрокуратуру направили из Государственного бюро расследований.

      Реабилитация "детского" омбудсмена Николая Кулебы после ДТП может длиться более года. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

       

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      Теги: Деньги Олег Сенцов НБУ Выпуск новостей
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