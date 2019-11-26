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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 14:00: Нові банкноти. Реабілітація Кулеби

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 14:00 – Національний банк презентував нові монети і купюри. Вони більш захищені від підробок, зручніші в розрахунку та економніші у виробництві. Реабілітація "дитячого" омбудсмена Миколи Кулеби після ДТП може тривати понад рік. Про це повідомив головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

      Також у випуску:

      В Албанії стався потужний землетрус. Вже відомо щонайменше про понад 300 постраждалих і 6 загиблих.

      Зняти депутатську недоторканність із Софії Федини за погрози Президенту України Володимиру Зеленському. Таке звернення до Генпрокуратури надіслали із Державного бюро розслідувань.

      Український режисер та донедавна російський бранець Олег Сенцов у Європарламенті отримав премію Сахарова.

      Микола Кулеба із дітьми потрапив у ДТП: всі новини
      сьогодні
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      Теги: Гроші Випуск новин НБУ Олег Сенцов
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